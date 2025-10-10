PODCAST CANLI YAYIN
Bayrampaşa Belediyesi Başkanvekilliği seçimi iptal edildi

Bayrampaşa Belediyesi’nde tartışmalı geçen Başkanvekilliği seçimiyle ilgili yargıdan flaş karar çıktı. AK Parti’nin yaptığı itirazı haklı bulan İstanbul 8. İdare Mahkemesi, CHP’nin hile karıştırdığı belirtilen oylamada yürütmeyi durdurdu. Mahkeme, tarafsızlık ve adalet ilkelerinin ihlal edildiğini vurgulayarak, seçimi yöneten ve aynı zamanda aday olan CHP’li İbrahim Kahraman’ın bu görevi üstlenemeyeceğine hükmetti. Böylece, AK Parti’nin oylarının hukuksuz biçimde geçersiz sayıldığı seçim yeniden yapılacak. Detayları A Haber muhabiri Mustafa Kadir Mercan aktardı.

