Bolu'da “Battaniyeye sarılı ceset” paniği!

Polis ekiplerini alarma geçiren ihbar, Bolu’da kısa süreli paniğe neden oldu. Boş arazide battaniyeye sarılmış halde bulunan şüpheli cisim, ceset sanılarak incelendi. Yapılan kontrollerde battaniyenin içinden çöp çıkınca olayın asılsız olduğu anlaşıldı.

Bolu'nun Tabaklar Mahallesi'nde "battaniyeye sarılmış ceset" ihbarı ekipleri harekete geçirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, battaniyeyi açtıklarında beklenmedik bir manzarayla karşılaştı.

Şüpheli battaniye paniğe neden oldu

Olay, Tabaklar Mahallesi Haznedarlar Sokak'taki boş bir arazide meydana geldi. Çevredeki vatandaşlar, içi dolu bir battaniye görünce durumdan şüphelenerek 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.

Kısa sürede bölgeye gelen polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemi aldı ve battaniyeyi dikkatle kontrol etti.

İçinden çöp çıktı

Ekiplerin yaptığı inceleme sonucunda, battaniyenin içinden insan bedeni değil, çöp çıktığı belirlendi. Herhangi bir olumsuz duruma rastlanmaması üzerine ekipler bölgeden ayrıldı.

Kısa süreli panik, büyük merak

Mahalle sakinleri, olayın ardından rahat bir nefes aldı. "Ceset ihbarı" olarak başlayan olay, çöplerin battaniyeye sarılmış şekilde bırakılması nedeniyle yanlış anlaşılmaya yol açtı.

