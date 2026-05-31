Bayram dönüşü araç şarampole devrildi; 3'ü ağır 4 yaralı

Giriş Tarihi: 31 Mayıs 2026 12:44

Direksiyon Hakimiyetini Kaybeden Sürücü Şarampole Uçtu

Olay, Sivas'ın Hafik ilçesi Yarhisar köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Kurban Bayramı tatili dönüşünde Iğdır istikametine doğru seyir halinde olan S.A. (28) idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Savrulan otomobil, yol kenarındaki şarampole devrilerek takla attı. Şiddetli çarpışmanın etkisiyle hurdaya dönen araçta can pazarı yaşanırken, sürücü S.A. ile birlikte yolcu konumunda bulunan A.A. (29), Ş.A. (25) ve A.A. (25) yaralandı.

Ekipler Olay Yerine Sevk Edildi

Kazayı gören diğer sürücülerin ve çevredeki vatandaşların durumu hızlıca bildirmesi üzerine bölgeye ivedilikle sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan polis ve jandarma ekipleri, yolda yeni bir kazanın yaşanmaması adına güvenlik önlemleri alarak trafik akışını kontrollü bir şekilde sağladı. Sağlık ekipleri ise takla atan araçtan çıkarılan yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde gerçekleştirdi.

3 Yaralının Durumu Ciddiyetini Koruyor

Olay yerindeki müdahalelerin ardından yaralılar, ambulanslarla Sivas kent merkezindeki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Hastanelerden alınan son bilgilere göre, yaralılardan 3 kişinin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu ve hayati tehlikelerinin sürdüğü öğrenildi. Jandarma ekipleri, bayram yolculuğunu hüzne boğan feci kazayla ilgili geniş çaplı inceleme ve soruşturma başlattı.