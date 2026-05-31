Bayram dönüşü araç şarampole devrildi; 3'ü ağır 4 yaralı
Iğdır istikametine giden S.A. idaresindeki otomobil, Hafik ilçesi Yarhisar köyü mevkisinde kontrolden çıkarak takla attı. Sürücüyle birlikte araçta bulunan 4 yolcu yaralanırken, hastaneye kaldırılan yaralılardan 3'ünün hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.
Direksiyon Hakimiyetini Kaybeden Sürücü Şarampole Uçtu
Olay, Sivas'ın Hafik ilçesi Yarhisar köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Kurban Bayramı tatili dönüşünde Iğdır istikametine doğru seyir halinde olan S.A. (28) idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Savrulan otomobil, yol kenarındaki şarampole devrilerek takla attı. Şiddetli çarpışmanın etkisiyle hurdaya dönen araçta can pazarı yaşanırken, sürücü S.A. ile birlikte yolcu konumunda bulunan A.A. (29), Ş.A. (25) ve A.A. (25) yaralandı.
Ekipler Olay Yerine Sevk Edildi
Kazayı gören diğer sürücülerin ve çevredeki vatandaşların durumu hızlıca bildirmesi üzerine bölgeye ivedilikle sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan polis ve jandarma ekipleri, yolda yeni bir kazanın yaşanmaması adına güvenlik önlemleri alarak trafik akışını kontrollü bir şekilde sağladı. Sağlık ekipleri ise takla atan araçtan çıkarılan yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde gerçekleştirdi.
3 Yaralının Durumu Ciddiyetini Koruyor
Olay yerindeki müdahalelerin ardından yaralılar, ambulanslarla Sivas kent merkezindeki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Hastanelerden alınan son bilgilere göre, yaralılardan 3 kişinin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu ve hayati tehlikelerinin sürdüğü öğrenildi. Jandarma ekipleri, bayram yolculuğunu hüzne boğan feci kazayla ilgili geniş çaplı inceleme ve soruşturma başlattı.