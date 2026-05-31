Viyadükten Kızılırmak'a düşmüştü: 29 yaşındaki gencin acı haberine ulaşıldı

Giriş Tarihi: 31 Mayıs 2026 12:37

Viyadükten Nehre Düştüğünü Görenler İhbar Etti

Ulaşılan bilgilere göre, 29 yaşındaki H.G.'nin ilçede bulunan Yaşar Karayel Viyadüğü'nden Kızılırmak'a düştüğünü fark eden çevredeki vatandaşlar, durumu vakit kaybetmeden yetkililere bildirdi. İhbarın hemen ardından bölgeye çok sayıda arama kurtarma personeli sevk edilerek nehir çevresinde geniş güvenlik önlemleri alındı.

Ekipler Seferber Oldu

Kızılırmak'ın akıntılı sularında kaybolan genci bulmak için adeta zamanla yarış başlatıldı. Bölgeye ivedilikle sevk edilen jandarma, AFAD, polis dalgıç, UMKE, sağlık ekipleri, itfaiye ve Türkuaz Sualtı Arama Kurtarma Derneği dalgıçları nehirde koordineli bir çalışma yürüttü. Uzman dalgıçlar su altında zorlu şartlarda arama gerçekleştirirken, diğer kurtarma ekipleri de botlarla su yüzeyinde tarama yaptı.

Acı Haber Bugün Geldi

Günün ilk ışıklarıyla birlikte nehir yatağında yoğunlaştırılan arama kurtarma çalışmalarından bugün kahreden haber geldi. Ekiplerin titizlikle yürüttüğü sualtı ve yüzey taramaları neticesinde, 29 yaşındaki H.G.'nin cansız bedenine ulaşıldığı öğrenildi. Sudan çıkarılan talihsiz gencin cenazesi, savcılık incelemesinin ardından hastane morguna kaldırılırken, olayla ilgili tahkikat ve geniş çaplı inceleme sürdürülüyor.