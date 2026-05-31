Yaşlı kadının boynundaki altınları çaldılar: Hırsızlık anı kamerada

Giriş Tarihi: 31 Mayıs 2026 12:28

Kaldırımda Otururken Altınları Gasp Edildi

Olay, Kurban Bayramı'nın 3'üncü günü saat 14.10 sularında Eskişehir'in Tepebaşı ilçesi Muttalip Orta Mahallesi'nde meydana geldi. Kaldırımda tek başına oturan Y.Ö. isimli kadının yanına, beraberinde küçük bir çocuk bulunan bir kadın yaklaştı. Y.Ö.'yü bir süre konuşarak oyalayan şüpheli, kadının boşluğundan yararlanarak aniden boynunda ipe sarılı halde bulunan çeyrek altınları hedef aldı. Piyasa değeri yaklaşık 185 bin TL olan 17 adet çeyrek altını tek bir hamleyle koparan şüpheli, hızla olay yerinden kaçarak izini kaybettirmeye çalıştı.

Polis Kentin Giriş ve Çıkışlarını Kapattı

Neye uğradığını şaşıran mağdur kadının durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbar etmesi üzerine, Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri alarma geçti. Olay yeri incelemesi ve kamera kayıtlarının taranmasının ardından şüphelinin kaçış güzergahını belirleyen ekipler, kentin tüm giriş ve çıkışlarını kapatarak yakın bölgelerde adeta abluka oluşturdu. Çok sayıda uygulama noktası kuran polis, şüpheli kadını kaçmak için bindiği ticari taksinin içerisinde kıskıvrak yakaladı. Yapılan derinlemesine incelemede, şüphelinin olay öncesinde beraber hareket ettiği tespit edilen bir başka kadın zanlı daha düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Şüphelilerin kaçış esnasında paniğe kapılarak çevreye attığı 17 adet çeyrek altın ise olay yerine yakın bir çimenlik alanda polis ekiplerince bulunarak sahibine teslim edilmek üzere korumaya alındı.

Zanlılardan Biri Tutuklandı

Emniyetteki sorgu ve işlemleri tamamlanan şüpheliler D.Ç. (33) ve N.T. (19), yoğun güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgularının ardından mahkemeye çıkarılan zanlılardan hırsızlığı gerçekleştiren D.Ç. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, suç ortağı olduğu değerlendirilen N.T. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.