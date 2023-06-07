Bayraktar KIZILELMA'nın 11. Orta İrtifa Sistem Tanımlama Testi başarıyla tamamlandı!

BAYRAKTAR KIZILELMA HAVACILIK TARİHİNDE İLKLERİ BAŞARDI

HALKA AÇIK İLK UÇUŞ

Atatürk Havalimanı'nda 27 Nisan – 1 Mayıs 2023 tarihlerinde gerçekleştirilen dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST'te bu önemli uçuşun yanı sıra başka ilkler de yaşandı. Bayraktar KIZILELMA yine bir ilki gerçekleştirerek halka açık bir hava gösterisinde, insanlı jet uçağı SoloTürk ile defalarca yakın kol uçuşu gerçekleştirdi. TEKNOFEST 2023 boyunca her gün Bayraktar AKINCI ve SOLOTÜRK ile yakın kol uçuşları icra eden Bayraktar KIZILELMA'nın bu uçuşları büyük beğeni topladı.

FİLO KONSEPTİYLE UÇTULAR

TEKNOFEST 2023'ün son günü olan 1 Mayıs'ta ise insansız savaş uçağı Bayraktar KIZILELMA, F-16 savaş jeti SOLOTÜRK ve F-5 jet uçaklarından oluşan Türk Yıldızları, bu kez de daha önce benzeri denenmemiş bir gösteri gerçekleştirerek ilk defa filo konseptiyle formasyon uçuşu icra etti. Dünya havacılık tarihinde yeni bir çağın şafağı olarak nitelenebilecek bu uçuş konseptleri, geleceğin hava muharebesine de yön verecek.

GELECEĞİN HAVA MUHAREBESİ

Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı Bayraktar KIZILELMA, Solo Türk ve Türk Yıldızları ile kol uçuşu icra ederek dünyada bir ilki gerçekleştirerek geleceğin hava muharebesinden bir kesit ortaya kondu.

SERİ ÜRETİM 2024'TE BAŞLIYOR

Şimdiye kadar iki prototipi başarıyla üretilen Bayraktar KIZILELMA'nın geliştirme ve üretim faaliyetleri devam ediyor. Milli insansız savaş uçağının 2024 yılında seri üretimine geçilmesi planlanıyor.

REKOR SÜREDE UÇTU

Baykar'ın %100 öz sermayesi ile yola çıktığı Bayraktar KIZILELMA projesi 2021'de başladı. 14 Kasım 2022'de üretim hattından çıkan TC-ÖZB kuyruk numaralı Bayraktar KIZILELMA, Çorlu'da bulunan AKINCI Uçuş Eğitim ve Test Merkezi'ne intikal etti. Burada yer testlerini süratli bir şekilde başarıyla tamamladıktan sonra 14 Aralık 2022 tarihinde ilk uçuşunu gerçekleştirdi. Bayraktar KIZILELMA bir yıl gibi rekor bir sürede gökyüzü ile buluştu. Nisan ayı boyunca Uçuş Test Kampanyası kapsamında planlanan uçuş ve sistem tanımlama testlerini başarıyla tamamladı.

AKILLI FİLO OTONOMİSİYLE GÖREV

Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı Bayraktar KIZILELMA, hava-yer görevleriyle beraber yapay zekâ kabiliyetiyle hava-hava muharebesi icra edecek. Bayraktar KIZILELMA insansız savaş uçağı düşük radar kesiti sayesinde sahip olacağı düşük görünürlük ile Türkiye için güç çarpanı olacak. Kısa pistli gemilerden kalkış ve iniş kabiliyetine ile muharebe sahasında devrim gerçekleştirecek bir platform olacak Bayraktar KIZILELMA, bu yeteneği sayesinde denizaşırı görevlerde önemli rol üstlenerek Mavi Vatan'ın korunmasında stratejik görevler yapacak. 8.5 ton kalkış ağırlığı, 1500 kg faydalı yük taşıma kapasitesine sahip olan Bayraktar KIZILELMA, milli AESA radar ile yüksek durumsal farkındalığa da sahip olacak. Milli olarak geliştirilen tüm mühimmatları kullanacak olan Bayraktar KIZILELMA, akıllı filo otonomisi ile görev yapabilecek.