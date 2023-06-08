MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, klasik otomobiliyle Ankara'yı gezdi! "Bu bana yeter"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, klasik otomobiliyle Ankara caddelerini gezdi. MHP'nin paylaştığı videoda Bahçeli, otomobili sürerken, arka fonda ise Ferdi Tayfur'un 'Bu bana yeter' şarkısı çaldı.







MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin geçici Meclis Başkanlığı görevini devretmesinin ardından MHP'nin Twitter hesabından 'Bu bana yeter…' notuyla bir video paylaşıldı.







NAZAR BONCUKLU MUSKA DİKKAT ÇEKTİ

Bahçeli'nin 06 TCD 009 plakalı klasik otomobili ile Ankara caddelerinde gezdiği videoda Ferdi Tayfur'un 'Bu bana yeter' şarkısı çaldı. Bahçeli, otomobilini kendi sürerken parmağındaki yüzük, elindeki tespih ve dikiz aynasında nazar boncuklu muska dikkat çekti.