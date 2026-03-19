Bayraktar Kızılelma sistem doğrulama uçuş testini başarıyla tamamladı

Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı Bayraktar Kızılelma, bir test aşamasını daha başarıyla geride bıraktı. Baykar tarafından geliştirilen Kızılelma'nın sistem doğrulama uçuş testini tamamladığına ilişkin görüntüler kamuoyuyla paylaşıldı. O tarihi anlar için sayfanın üstündeki videoyu izleyebilirsiniz.

Sistem doğrulama uçuş testi tamamlandı

Baykar'ın milli gururu Kızılelma, geliştirme sürecindeki kritik aşamaları birer birer geride bırakmaya devam ediyor. Şirketten yapılan paylaşımda sistem doğrulama uçuş testinin başarıyla tamamlandığı duyuruldu. Test görüntüleri kamuoyuyla paylaşılarak tarihi an belgelendi.

Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı: Kızılelma

Bayraktar Kızılelma, Türkiye'nin savunma sanayiinde önemli bir dönüm noktasını temsil eden yerli ve milli insansız savaş uçağı olma özelliği taşıyor. Baykar tarafından geliştirilen platform, her başarılı test aşamasıyla operasyonel kapasitesine bir adım daha yaklaşıyor.

Sistem doğrulama uçuş testinin tüm görüntüleri için sayfanın üstündeki videoyu izleyin.