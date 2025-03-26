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Batman’da hırsızlar ölen kadının evine girerek altın para ve televizyon çaldı
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Batman'da hırsızlar ölen kadının evine girerek altın para ve televizyon çaldı

Giriş Tarihi: 26 Mart 2025 14:09 Güncelleme Tarihi: 26 Mart 2025 14:09

Batman'da hırsız veya hırsızlar, bir önce hayatını kaybeden kadının askerde olan torunu için biriktirdiği altın, para ve televizyonu çaldı. Alınan bilgiye göre, Sıdıka Ekin (92), yaklaşık bir ay önce kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Hırsız veya hırsızlar, Petrolken Mahallesi'nde olan boş eve girerek bir miktar para, bir miktar altın ve televizyon çalarak kayıplara karıştı. Yaşlı kadının yakınları kontrol amaçlı eve geldiklerinde hırsızların eve girdiğini öğrenince durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Polis, eve gelerek incelemelerde bulundu. Öte yandan Ekin'in çalınan birikimi askerde olan torunu için topladığı öğrenildi.

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