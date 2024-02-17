Son dakika haberleri... İmralı Adası güneyinde batan kuru yük gemisindeki mürettebatın yakınları kriz merkezindeki umutlu bekleyişini sürdürürken bölgede havadan, karadan ve denizden arama çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. 6 mürettebatın, denizin 51 metre derinliğinde tespit edilerek görüntülenen ’BATUHAN A’ isimli gemide olduğunun tahmin edildiği kaydedildi. Öte yandan 'BATUHAN A' isimli gemiden çekilen son görüntülere ulaşıldı. Görüntüde isminin Hüseyin Tutuk olduğu öğrenilen gemicinin 'Ya Rabbim gemi batıyor' ifadelerini kullanarak dehşet anlarını anbean kaydettiği ortaya çıktı.