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Başkentte DEAŞ operasyonunda 9 gözaltı

Başkentte DEAŞ operasyonunda 9 gözaltı
13.01.2022 11:47 - Son Güncelleme: 13.01.2022 11:54

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Ankara’da DEAŞ Silahlı Terör Örgütü’ne yönelik yapılan operasyonda 9 Irak uyruklu şahıs yakalandı. Edinilen bilgilere göre, Ankara İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Irak’da yaşadıkları süre içerisinde DEAŞ Silahlı Terör Örgütü içerisinde faaliyet gösterdikleri ve halen çatışma bölgeleriyle irtibatlı oldukları şeklinde bilgiler elde edilen 15 yabancı uyruklu şahsa yönelik eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyon sonucunda 9 Irak uyruklu şahıs yakalanırken, sınır dışı edilmek üzere Ankara Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

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