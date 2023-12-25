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Haberler Güncel Videoları Giriş Tarihi: 25 Aralık 2023, 13:36 Güncelleme Tarihi: 25 Aralık 2023, 13:39

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan Türkiye'nin en büyük ikinci pistinin açılışında önemli açıklamalar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin en büyük ikinci pisti olma özelliği taşıyan Sabiha Gökçen Havalimanı'nın yeni pistinin açılışını gerçekleştirdi. Başkan Erdoğan, 540 metre daha uzun şekilde inşa edilen pistin hizmete alma töreninde önemli açıklamalarda bulundu. Yeni pistin hava ve yolcu trafiğini ikiye katlayacağını belirten Erdoğan, muhalefetin eleştirilerine sert tepki göstererek, "CHP'nin sabık başkanı 'uçak bile inmiyor' demişti" dedi. Erdoğan, önümüzdeki ay açmayı hedefledikleri havalimanını da duyurdu. Terörün siyasi ayağı DEM Partisi'nin kapısına giden CHP'li Özgür Özel'e tepki gösteren Erdoğan, "Teröriste terörist diyemeyen siyasi bukalemunlar var. 3-5 oy alacağız diye bölücü hainlere kapı kulu olanlara meydanı asla bırakmayacağız." ifadelelerini kullandı.

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