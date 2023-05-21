Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan Hatay'da önemli açıklamalarda bulundu

Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan Hatay'da önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Hatay'ın sandığa gitmesi ve tercihini demokratik yollarla göstermesi çok önemlidir. Sandıktan çıkan iradenin başımızın üstünde yeri vardır. Şuanda alanımızda 30 bin kişi var" dedi. Hatay'daki Defne Hastanesi'ni "3 ayda nasıl olur" diyerek eleştiren muhalefeti eleştiren Erdoğan, "Bunlar zavallı" ifadelerini kullandı. Erdoğan, seçim sonrası nefret dolu ifadeler kullanan CHP'lileri yerden yere vurarak "Seçimden önce bedava ev vaat edip sonrasında insanlarımızı misafir olarak kaldıkları yerlerden atmaya kalkanlara itibar edilir mi?" şeklinde konuştu.