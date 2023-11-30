Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan Avrupa Şampiyonu Down Sendromlu Futsal Millî Takımı'na ziyaret

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Şampiyonu olan Down Sendromlu Futsal Millî Takımı oyuncuları ile bir araya geldi.

Down Sendromlu Futsal Millî Takımı, İtalya'da düzenlenen Down Sendromlular Avrupa Şampiyonası'nın final mücadelesinde Portekiz'i 2-1 yenerek şampiyon olmuştu.

Down Sendromlu Futsal Milli Takımı Kaptanı Birkan Dikici, şampiyonluk sonrası yaptığı açıklamada "Bu kupayı almak onur ve gurur duyurucu bir şey. 2'nci kez Avrupa şampiyonu olduk. Sayın Birol Aydın başkanımızın destekleri ve katkıları çok. Sayın Tahir başkanımızın da bize katkıları çok. Çok teşekkür ediyorum. Bu kupayı da inşallah Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a götürmeyi çok istiyoruz" ifadelerini kullanmıştı.