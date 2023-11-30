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Haberler Güncel Videoları Giriş Tarihi: 30 Kasım 2023, 14:01 Güncelleme Tarihi: 30 Kasım 2023, 15:39

CHP yandaşı Merdan Yanardağ'dan İYİ Parti'ye bombardıman: İttifak yapılacak değil teşhir ve tecrit edilecek parti

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Meral Akşener'in kapısını ittifak için aşındırırken CHP medyası İYİ Parti'yi yerden yere vurmaya başladı. Fondaş TELE 1 ekranlarında İYİ Parti'nin tartışmalı ve şaibeli bir parti olduğu vurgulandı. Merdan Yanardağ, "İYİ Parti'den daha fazla tartışılan bir kurum var mı Türkiye'de yok? Akçeli konularla çalkalanan bir parti" ifadelerini kullandı. Özgür Özel'e "Nezaket dışında İYİ Parti ile işin olmasın" çağrısında bulunan Yanardağ, "İYİ Parti artık ittifak yapılacak bir parti değildir! İYİ Parti teşhir ve tecrit edilecek bir partidir" dedi.

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