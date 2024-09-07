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Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan 21. İmam Hatipliler Kurultayı'nda önemli açıklamalar
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan 21. İmam Hatipliler Kurultayı'nda önemli açıklamalar

Giriş Tarihi: 07 Eylül 2024, 16:11 Güncelleme Tarihi: 07 Eylül 2024, 16:11

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kocaeli'de düzenlenen 21. İmam Hatipliler Kurultayı'nda önemli açıklamalarda bulundu. En önemli eserinin imam hatiplerin önündeki engelleri kaldırmak olduğunu ifade etti. Teğmenlerin korsan yeminiyle ilgili de konuşan Erdoğan, "Bazı istismarcılar çıkmak suretiyle kılıçlar çekiyorlar, bu kılıçları kime çekiyorsunuz? Bununla ilgili araştırmalar yapılıyor, bu birkaç tane kendini bilmez temizlenecek. Ordumuz üzerinden siyasi hesap görülmesine müsaade etmeyiz." ifadelerini kullandı.

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