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Haberler Güncel Videoları Giriş Tarihi: 08 Kasım 2023, 12:55 Güncelleme Tarihi: 08 Kasım 2023, 13:01

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Ekonomik İşbirliği Teşkilatı'na katılmak üzere Özbekistan'a gitti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Zirvesi'ne katılmak için Özbekistan’ın başkenti Taşkent’e gitti. Zirvede, ekonomik ilişkilerin yanı sıra İsrail saldırılarının durdurulması ve Filistin’e insani yardımın bir an önce ulaştırılması konusu da ele alınacak.

Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) toplantılarının 16'ncısı Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te yapılacak.




2 gün sürecek zirveye Başkan Recep Tayyip Erdoğan da katılacak.

Erdoğan, heyetlerarası görüşmelerin yanı sıra liderlerle de bir araya gelecek.



BAŞKAN ERDOĞAN ÖZBEKİSTAN'A GİTTİ
Erdoğan, Taşkent'te düzenlenecek Ekonomik İşbirliği Teşkilatı 16'ncı Zirvesi'ne katılmak üzere sabah saatlerinde Ankara'dan Özbekistan'a gitti. Erdoğan'ı, Esenboğa Havalimanı'ndan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz uğurladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun eşlik etti.

BÖLGESEL TİCARETİ GELİŞTİRECEK ADIMLAR BELİRLENECEK
Zirvede; üye ülkeler arasında ticari, ekonomik ve kültürel iş birliğini geliştirme yönünde adımlar atılacak.

Bölgesel ticareti geliştirecek araçlar da masadaki konu başlıkları arasında yer alacak. Üye ülkeler arasındaki ticaret hacminin 100 milyar dolar seviyesine çıkartmak için atılacak adımlar belirlenecek.




ZİRVEDE İSRAİL SALDIRILARININ DURMASI VE FİLİSTİN'E İNSANİ YARDIM DA GÖRÜŞÜLECEK
Bölgesel meseleler de zirvede görüşülecek. Ulaşım altyapısının geliştirilmesi, Modern İpek Yolu'nun canlandırılması için yapılacak iş birlikleri değerlendirilecek.

Türkiye'nin öncülüğünü yaptığı Hazar Geçişli Doğu-Batı Orta Koridor Girişimi ve Bakü-Tiflis-Kars Demir Yolu hattındaki son gelişmeler ele alınacak.

Zirve kapsamında İsrail saldırılarının durdurulması, Filistin'e bir an önce insani yardımların aktarılması konusu da görüşülecek.

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