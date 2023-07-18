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Başkan Erdoğan'ın Körfez turu devam ediyor! İkinci durak Katar'a geldi

Başkan Erdoğan'ın Körfez turu devam ediyor! İkinci durak Katar'a geldi
18.07.2023 18:21

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Körfez ülkeleri turunun ilk durağı olan Suudi Arabistan’da temaslarını tamamlayarak Katar’a geçti. Başkan Erdoğan’ı taşıyan uçak TC-TRK kuyruk numaralı uçak Katar’ın başkenti Doha’da bulunan Hamad Uluslararası Havaalanı'na iniş yaptı. Başkan Erdoğan, Katar Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Halid bin Muhammed Al Atiyye, Türkiye'nin Doha Büyükelçisi Mehmet Mustafa Göksu ve diğer ilgililer tarafından karşılandı.

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Başkan Erdoğan ve Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, baş başa gerçekleştirecekleri görüşmenin ardından heyetlerarası görüşmeye başkanlık edecek. Görüşmede, ikili ilişkilerin tüm boyutlarıyla gözden geçirilmesi, ekonomi ve yatırım alanlarındaki projeler başta olmak üzere çeşitli sektörlerde mevcut işbirliğinin daha da ilerletilebilmesi için yapılacak çalışmaların ele alınması; ayrıca küresel ve bölgesel meseleler hakkında fikir alışverişi gerçekleştirilmesi öngörülüyor.

Başkan Erdoğan'a ziyaretinde, eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ve Ticaret Bakanı Ömer Bolat eşlik ediyor.

Başkan Erdoğan, görüşmelerinin ardından Al Sani tarafından onuruna verilecek resmi yemeğe katılacak.
Başkan Erdoğan, Körfez ülkelerine gerçekleştireceği ziyaretler çerçevesinde Katar'ın ardından yarın Birleşik Arap Emirlikleri'ne geçecek. Birleşik Arap Emirlikleri'nde de temaslarda bulunacak olan Erdoğan, 20 Temmuz'da ise KKTC'ye gidecek.

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