Başkan Erdoğan’dan Yenilenebilir Enerji Yatırımları Toplu Açılış Töreni’nde önemli açıklamalar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen 2024 Yılı Yenilenebilir Enerji Yatırımları Toplu Açılış Töreni'nde önemli açıklamalarda bulundu. Enerjiyi bir rekabet değil iş birliği olarak gördüklerini belirten Erdoğan, "Sömürmeye değil beraber kazanmaya talibiz. Bu hakkaniyetli tavrımızı her ne pahasına olursa olsun her şartta muhafaza edeceğiz." dedi. Türkiye'nin 2035 hedeflerini ve enerjide kırdığı rekorları açıklayan Erdoğan, CHP'li İBB'deki kameraları bantlama skandalına göndermede bulunarak, "Bunların hiçbirini takip etmiyorlar, ilgilenmiyorlar. Sadece yolsuzluk iddialarına değil küresel ölçekteki meselelerde de gözlerine bant çekmişler. Gözleri var ama görmüyorlar, kulakları var ama duymuyorlar. Gerçekleri bal gibi bildikleri halde bunu dillendirmeye cesaret edemiyorlar." diyerek tepki gösterdi.