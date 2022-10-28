Başkan Erdoğan'dan Türkiye Yüzyılı programında konuştu

Başkan ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, ülkenin ikinci yüzyılına dair yeni program ve hedeflerin yer aldığı "Türkiye Yüzyılı" Tanıtım Toplantısı'nda vizyon belgesini açıkladı. Türkiye üzerinde kirli emelleri olan emperyalistlerin varlığına dikkat çeken Başkan Erdoğan, "Emperyalistlerin ülkemiz üzerindeki hesapları hiç eksik olmadı. Bu kirli hesaplarda kullanılan maşalar da hiç eksik olmadı." dedi. 12 Eylül Anayasası'nın raf ömrünü doldurduğunu ve başörtüsü için anayasa teklifinin önümüzdeki hafta Meclis'e geleceğini belirten Başkan Erdoğan, "12 Eylül Anayasası'nın raf ömrü çoktan dolmuştur. Yeni bir anayasayı ülkemize kazandırmak Türkiye Yüzyılı vizyonunun ilk hedefidir." ifadelerini kullandı. Türkiye'nin kritik bir aşamada olduğunu sözlerine ekleyen Erdoğan, "Öyle kritik bir eşikteyiz ki, bundan sonra atacağımız adımlarla, ya bu ligin ön sıralarındaki yerimizi alacağız, ya da tekrar geriye düşme riskiyle karşı karşıya kalacağız." şeklinde konuştu. Kanal İstanbul'un hedefleri arasında olduğunu açıklayan Erdoğan, "Çalışmalar yakında başlayacak." dedi. Erdoğan konuşmasının son bölümünde, "Ülkemizin gündemine yakışan yeni 'Kızılelma'sı, ancak Türkiye Yüzyılı olabilir." dedi.