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Haberler Güncel Videoları Giriş Tarihi: 15 Mayıs 2024, 15:34 Güncelleme Tarihi: 15 Mayıs 2024, 15:34

Başkan Erdoğan'dan TOBB Genel Kurulu'nda önemli açıklamalar! TOGG vurgusu... "Uzun yıllar sonra bu sefer treni ve trendi kaçırmadık"

Son dakika haberi! Başkan Recep Tayyip Erdoğan, TOBB İkiz Kuleler'de düzenlenen TOBB Genel Kurulu'nda önemli açıklamalarda bulundu. Yerli ve milli otomobil TOGG'u tüm sabotajlara rağmen yollarla buluşturduklarını dile getiren Erdoğan, "Uzun yıllar sonra bu sefer treni ve trendi kaçırmadık. Yerli ve milli markamız TOGG'la elektrikli araç sektöründe "biz de varız" dedik" ifadelerini kullandı. İhracatta 255,4 milyar dolar ile rekor kırdıklarını belirten Erdoğan, "İşsizlik oranı son 11 yılın en düşüğünde." dedi. CHP'li belediyelerdeki akraba kayırmacılığına tepki gösteren Erdoğan, "Bir göreve seçilmiş olmak, kimseye orayı bir akraba çiftliğine dönüştürme hakkı vermez." şeklinde konuştu. Erdoğan konuşmasının ardından 365 oda ve borsa başkanlarına yeşil pasaport verileceğinin müjdesini verdi.

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