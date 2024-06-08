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Haberler Güncel Videoları Giriş Tarihi: 08 Haziran 2024, 15:39 Güncelleme Tarihi: 08 Haziran 2024, 15:38

Başkan Erdoğan'dan TİM 31. Olağan Genel Kurulu'nda önemli açıklamalar

Son dakika haberi! Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen TİM 31. Olağan Genel Kurulu ve İhracatın Şampiyonları Ödül Töreni'nde önemli açıklamalar bulundu. Sosyal medyadan ekonomi programını eleştiren klavye ekonomistlerine "bunları görmüyorlar" diyerek tepki gösteren Erdoğan, "2002'de bir haftada yapılan ihracatı bir günde yapıyoruz." dedi. Enflasyonla mücadelede en zor dönemin geride kaldığını belirten Erdoğan, "Artık dezenflasyon sürecine giriyoruz. Geçmişte enflasyonu nasıl tek haneye indirdiysek yine yapacağız." ifadelerini kullandı.

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