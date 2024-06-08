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Haberler Güncel Videoları Giriş Tarihi: 08 Haziran 2024, 12:57 Güncelleme Tarihi: 08 Haziran 2024, 12:58

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya paylaştı: Bir zamanlar adı terörle anılan Munzur’da artık huzurun sesi hakim

Bir zamanlar terörle anılan Munzur'da artık huzur hakim. Tunceli'de yaşayan akademisyen Uğur Çit, Munzur Vadisi Milli Parkı'nın güzelliğine dikkati çekmek amacıyla Munzur Çayı'nın ortasında keman çaldı. Görüntüleri sosyal medyadan paylaşan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Terör bitme noktasına geldikçe, cennet vatanımızın dört bir köşesine huzur hakim oluyor.  Kapalı yayla kalmıyor; çaylar, dereler özgürce akmaya devam ediyor. Tam da olması gerektiği gibi… Çünkü Aziz Milletimiz her şeyin en güzeline layık.." dedi.

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