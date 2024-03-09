Son dakika haberi! Başkan ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 31 Mart yerel seçimleri öncesi seçim çalışmalarına devam ediyor. Erdoğan, partisinin Şanlıurfa mitinginde önemli açıklamalarda bulunuyor. Başkan Erdoğan, alanda 70 bin kişi olduğunu açıkladı. Başkan Erdoğan, "Çalışanıyla, emeklisiyle, esnafıyla, çiftçisiyle, sanayicisiyle her kesimden insanımızın sıkıntılarını çözecek programa ve kararlılığa biz sahibiz." dedi. Erdoğan, "Gençler, 7 Nisan'a hazır mısınız? 7 Nisan'da ne yapıyoruz. Fenerbahçe-Galatasaray maçını Şanlıurfa'ya aldık. Şanlıurfa'ya bu yakışırdı, şanına yakışır." diyerek Süper Kupa finalinin Şanlıurfa'da oynanacağını açıkladı.