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Haberler Güncel Videoları Giriş Tarihi: 21 Mart 2024, 18:08 Güncelleme Tarihi: 21 Mart 2024, 18:17

Başkan Erdoğan’dan Kilis mitinginde önemli açıklamalar

Son dakika haberi! Başkan ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kilis'teki Cumhuriyet meydanında düzenlenen mitingde önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan meydanda 28 bin kişi olduğunu açıkladı. Deprem bölgesini yalnız bırakmadıklarını belirten Erdoğan, deprem turisti muhalefetin depremden çok reklama para harcadığını ifade ederek, "Kirli tarihlerini yüzlerine vuracağız" dedi. CHP'deki paradan kule skandalına tepki gösteren Erdoğan, "Para destelerini saymaktan başka icraatları yok. Neymiş CHP'ye bina satın alacaklarmış. Kim? İstanbul'un Büyükşehir Belediye Başkanı. Paranın nereden gelip nereye gittiği belli değil." ifadelerini kullandı. Terör örgütü PKK'nın siyasi ayağı DEM'le ittifak yapan CHP'ye tepki gösteren Erdoğan, "Doğan görünümlü şahin misali, dışı farklı içi farklı bir muhalefet anlayışı ile karşı karşıyayız. Kandil'in güdümünde siyaset yapanlara kurdukları gizli ittifakın mahiyetini kimse bilmiyor." şeklinde konuştu.

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