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Haberler Güncel Videoları Giriş Tarihi: 27 Aralık 2023, 15:20 Güncelleme Tarihi: 27 Aralık 2023, 15:23

Başkan Erdoğan'dan katil İsrail'in Nazi kamplarına: Senin Hitler'den ne farkın var?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan 100. yıl TÜBİTAK ve TÜBA Bilim Ödülleri Töreni'nde önemli açıklamalarda bulundu. Irak'ın kuzeyinde şehit olan 12 askerimizin kanının yerde kalmadığını söyleyen Erdoğan, "36 saatte 54 terörist yok edildi. Terör saldırıları kutlu yürüyüşümüzü asla durduramayacak" dedi. Katil Netanyahu'nun Nazi kamplarına da tepki gösteren Erdoğan, "Senin Hitler'den ne farkın var?" dedi. Öte yandan Gazze'de yaşananlara sessiz kalan BM ve Batı medyasını da eleştiren Erdoğan, "Gerçekten sınıfta kaldılar. Almanya hala Hitler'in bedelini ödüyor. O yüzden sesi çıkmıyor. Bizim İsrail'e borcumuz yok" şeklinde konuştu.

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