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Haberler Güncel Videoları Giriş Tarihi: 22 Mart 2024, 15:44 Güncelleme Tarihi: 22 Mart 2024, 15:44

Başkan Erdoğan'dan Karabük mitinginde önemli açıklamalar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Karabük'te önemli açıklamalarda bulundu. Emeklilere ve çalışanlara net mesaj veren Erdoğan, "Çalışan ve emeklilerin yaşadığı sıkıntıların çözümü boynumuzun borcudur. Enflasyon yılın ikinci yarısında düşmeye başlayınca daha geniş bir hareket alanına kavuşacağız" ifadelerini kullandı. CHP'de paradan kule skandalına ilişkin konuşan Erdoğan, "Türk siyasetini bu kadar kirletmeye insanımızı bu kadar utandırmaya kimsenin hakkı yok. Bunun adı siyaset değil" dedi. CHP'lilerin "Aramızda kalsın kazanıyoruz" açıklamalarını yorumlayan Erdoğan "Bu CHP'den bu DEM'den onların değirmenenine su taşıyanlardan hiçbir şey olmaz" şeklinde konuştu.

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