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Başkan Erdoğan'dan kadın muhtarlarla buluşmada önemli açıklamalar

Başkan Erdoğan'dan kadın muhtarlarla buluşmada önemli açıklamalar
08.03.2022 15:19

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Son dakika haberi! Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü vesilesiyle Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Sergi Salonu'nda kadın muhtarlarla bir araya geldiği programda önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, kadına şiddetle mücadelede atılacak yeni adımları açıkladı. Ayçiçek yağı üzerinden yapılan spekülasyonlara dikkat çeken Başkan Erdoğan, "Gerekirse sizler İçişleri Bakanlığımız adına bunların depolarını bile takip edip bize ihbar edeceksiniz, bunların gereğini yapacağız." dedi. 'Doktorlar az para aldıkları için ayrılıyorlar' tartışmalarına değinen Erdoğan, "Bu doktorları okutan, yetiştiren bu devlet değil mi? Bu devlet sizi okuttu, yetiştirdi, maliyeti yüksek olan da sağlıktır. Ama şimdi az para veriyormuşuz. En az alan 8-9 bin en yüksek alan 25 bin. Özel sektör daha çok para verdikleri için kaçıp gidiyorlarmış. Açık konuşuyorum; varsın gidiyorlarsa gitsinler, bizler de üniversiteleri yeni bitiren doktorlarımızı istihdam ederiz. Gerekirse yurtdışından ülkemize dönmek isteyenleri davet eder, istihdam ederiz. Buralar boş kalmaz. Asistan doktorlarımızla devam ederiz. Buralar boş kalmayacak." şeklinde konuştu.

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