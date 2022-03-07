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Ukrayna eski Başbakanı Timoşenko A Haber'e konuştu: Kendimizi savunacağız

Ukrayna eski Başbakanı Timoşenko A Haber'e konuştu: Kendimizi savunacağız
07.03.2022 12:06 - Son Güncelleme: 07.03.2022 12:15

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Son dakika haberi... Ukrayna ile Rusya arasındaki savaş 12. günde de devam ediyor. Savaş bölgesinde bulunan A Haber Programlar Şefi Emine Kavasoğlu, Ukrayna eski Başbakanı Yuliya Timoşenko ile konuştu. Timoşenko, "Millet olarak bir ve beraberiz, kendimizi savunacağız." dedi.

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Ukrayna eski Başbakanı Yuliya Timoşenko savaşın 12. gününü A Haber'de değerlendirdi. Timoşenko A Haber Programlar Şefi Emine Kavasoğlu'na konuştu.

İşte o açıklamalardan satır başları
Ukrayna'ya geldiğiniz için size çok teşekkür etmek istiyorum. Ukrayna ateşler, roketler altında. Çalışmalarımızı bunun altında sürdürüyoruz. Bizim çocuklarımız, Ukraynalılar en zor dönemini yaşıyorlar. Biz bir millet olarak biriz, beraberiz. Elimizde kendimizi savunmamız için yeterince güç, kuvvet var. Bize yardım eden, destekte bulunan tüm milletlere teşekkür ediyoruz. Çünkü sizsiz biz, ayakta duramazdık, bunu başaramazdık. Burada kaç gündür çocuklar geliyor. Biz elimizden geldiği kadar onları tahliye etmeye çalışıyoruz. Bizim ailelerimiz roketler, bombalar altında. Onlar ellerinden geldiği kadar sığınaklara sığınıyorlar. Ancak bombalar yağmaya devam ediyor. Ruslar, insani koridorlarda bile sivilleri bombalıyor. Tüm ülkelere sesleniyorum. Kendi yetkililerinize seslenin. Rusya'ya hava sahasını kapatsınlar. Bomba seslerini, patlama seslerini duyuyorsunuz. Hava sahasının kapatılması bizim açımızdan çok önemli.

Özetlersek eğer, Rus tarafı ve Putin özellikle barış görüşmesi niyetinde değil. Bombalar devam ediyor. Bizi duyan, gören herkese sesleniyorum. Bize yardım edin, destek olun.

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