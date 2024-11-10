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Başkan Erdoğan'dan Kabine sonrası çok net terörle mücadele mesajı:
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Başkan Erdoğan'dan Kabine sonrası çok net terörle mücadele mesajı: "Türkiye'nin geleceğinde teröre yer yok"

Giriş Tarihi: 10 Kasım 2024 19:34 Güncelleme Tarihi: 10 Kasım 2024 19:34

Başkan Erdoğan kritik Kabine Toplantısı sonrası önemli açıklamalarda bulundu. "Türkiye'nin geleceğinde teröre yer yok" diyen Başkan Erdoğan, "Türkiye, kan dildeki terör baronlarının körüklediği bu kanlı ve kalleş ölüm tezgahını darmadağın etmekte kararlıdır. Bundan da geri adım atmayacaktır" dedi. Öte yandan 4 belediyeye atanan kayyuma ilişkin de konuşan Erdoğan, "Milletin boğazından kısarak ödediği belgelerden belediyelere tahsis edilen helal kaynağın bölücü haramzadelere aktarılmasına asla izin verilemez. Terör örgütünün belediye gücüyle haraç mekanizmaları kurmasına göz yumamayız" ifadelerini kullandı.

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