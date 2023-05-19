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Başkan Erdoğan’dan İstanbul Modern’i ziyaretinde önemli açıklamalar

Başkan Erdoğan’dan İstanbul Modern’i ziyaretinde önemli açıklamalar
19.05.2023 15:20 - Son Güncelleme: 19.05.2023 15:26

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Modern ziyaretinde önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Bu uluslararası niteliği olan müze, Galataport ile bütünleşen yapı ortaya koyuyor. Tüm milletimizin 19 Mayıs Atatürk anma bayramını tebrik ediyorum. Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere muzaffer ordumuzun tüm fertlerini saygı ile anıyorum" ifadelerini kullandı. Erdoğan "İstanbul Modern'in şehrimize yeni değer katacağına inanıyorum. Bu bir zihinsel devrimin de önemli adımıdır" şeklinde konuştu.

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