Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın New York’ta 74. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’na damga vuran “Dünya 5’ten büyüktür” sözleri dünyaya ilham olmaya devam ediyor. Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Afrika'nın, küresel barış ve güvenlikteki rolünün öneminin altını çizerek BM Güvenlik Konseyi'nde daimi olarak temsil edilmemesinin "kabul edilemez" olduğunu belirtti. Guterres'in Afrika çıkışan destek Başkan Erdoğan'dan geldi. Erdoğan, Biz, bu beklentilerin bir karşılığı olarak “Dünya 5’ten Büyüktür” demeyi, “Daha Adil Bir Dünya Mümkün” anlayışıyla hareket etmeyi sürdüreceğiz. BM Güvenlik Konseyi’nin yapısının kökten değiştirilmesi gerekmektedir" dedi.