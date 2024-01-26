Başkan Erdoğan'dan Filistin mesajı: Takipçisiyiz! Savaş suçları cezasız kalmayacak

Son dakika haberi! Katil İsrail, Uluslararası Adalet Divanı'nda soykırım suçuyla yargılanacak. UAD, katliamdan 112 gün sonra Güney Afrika'nın 'Gazze'de soykırım davası' başvurusunu kabul etti. Mahkeme, İsrail’in dosyanın reddi talebini reddetti. İsrail hakkında 15'e 2 oyla ihtiyati tedbir kararı verildi. Konuyla ilgili Türkiye'den tedbir kararını bir an önce uygulaması için terör devleti İsrail'e çağrı yapıldı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, sosyalm medyadan yaptığı açıklamada, "Filistinli masum sivillere yönelik işlenen savaş suçlarının cezasız kalmaması için sürecin takipçisi olmayı sürdüreceğiz." dedi.