Takvim.com.tr Eurovision'un aile, toplum ve manevi değerlerin hedef alındığı, tarihin utanç vesikası soykırımların aklandığı bir platform haline geldiğini gündeme getirmişti. Başkan Erdoğan, Kabine Toplantısı'nda yaptığı açıklamada, sapkın dayatmaya da çok sert tepki gösterdi. Başkan Erdoğan, "Küresel dayatmanın en bariz olduğu alanların başında cinsiyetsizleştirme politikaları geliyor. Bunun dünyada nasıl vahim boyutlarına önceki hafta düzenlenen Eurovision yarışmasında şahit olduk. Gençlere takdim edilen tuhaf tiplerin toplumsal yozlaşmanın Truva atı olduklarının açıktır. Sapkın akımların meşrulaştırılmasına itiraz etmenin siyasi ve ekonomik maliyeti giderek yükseliyor" ifadelerini kullandı.