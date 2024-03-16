Başkan ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Erzurum Miting Etkinlik ve Gösteri Alanı'ndaki mitinginde önemli açıklamalarda bulundu. Alanda 40 bin kişinin olduğunu belirten Erdoğan, "Dadaş sevgisini yine gösterdi, mesajını verdi." dedi. Erzurum'a 21 yılda 173 milyar liralık kamu yatırımı yaptıklarını belirten Erdoğan, "20 bin kişilik modern bir stad kazandırmak için de hazırlıklara başladık." diyerek müjdeyi verdi. Bakanlık ve belediyeleri seferber edeceklerini belirten Erdoğan, "Ülkemizin önemli deprem kuşaklarından olan Erzurum'u depreme dayanıklı bir şehir yapmaya kararlıyız." şeklinde konuştu. Terörün siyasi ayağı DEM ile kol kola seçime giden CHP'ye tepki gösteren Erdoğan, "Tek parti faşizmi kalıntısı zihniyet, terör örgütü uzantılarıyla el ele vererek pusuda beklediğini her fırsatta ispatlıyor." ifadelerini kullandı.