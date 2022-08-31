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Başkan Erdoğan’dan Deniz ve Harp Okulu Diploma Töreni’nde önemli açıklamalar

Başkan Erdoğan’dan Deniz ve Harp Okulu Diploma Töreni’nde önemli açıklamalar
31.08.2022 18:33 - Son Güncelleme: 31.08.2022 18:34

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da Milli Savunma Üniversitesi Deniz ve Kara Harp Okulu Diploma ve Sancak Devir Teslim Töreni'nde önemli açıklamalarda bulundu. Yunanistan'ın Ege ve Akdeniz'deki provokasyonlarına çok sert tepki gösteren Erdoğan, "Ege'de taciz yaparak huzursuzluk çıkaranlar maşadır" ifadelerini kullandı. Savunma sanayiinin göz bebeği yerli ve milli silahlarımıza vurgu yapan Başkan Erdoğan, "Şimdi yerli silahlanmamız yüzde 80. Bu silahlarımızı, mühimmatımızı, herşeyimizi kendimiz yapar hale geldik. Artık denizlerimizde fırkateynlerimizle dolaşıyoruz. Bunlar bizim kendi ürünlerimiz. İHA'larımızla varız, SİHA'larımızla, AKINCI'larımızla, şimdi GÖKBEY'lerimizle varız. Şimdi artık dünyada bize düşman olanların korkusu belasıyız" şeklinde konuştu.

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