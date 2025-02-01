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Başkan Erdoğan’dan CHP ve İmamoğlu’na sert tepki: Bula bula katillerin sloganını buldular
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Başkan Erdoğan'dan CHP ve İmamoğlu'na sert tepki: Bula bula katillerin sloganını buldular

Giriş Tarihi: 01 Şubat 2025 16:53 Güncelleme Tarihi: 01 Şubat 2025 16:53

Başkan Erdoğan, AK Parti Manisa 8. Olağan İl Kongresi’nde konuştu. Erdoğan, CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun sosyal medya üzerinden paylaştığı ve CHP örgütlerinin Çağlayan Adliyesi'nde polise saldırarak attıkları TKİP ve DHKP-C terör örgütleriyle özdeşleşen "Kurtuluş yok tek başına; ya hep beraber ya hiçbirimiz" sloganına tepki gösterdi. "Bula bula katillerin sloganını buldular" diyen Başkan Erdoğan, "Banka soyanların sloganı on yıllar sonra belediyeleri soyanların sloganı haline dönüşmüş. Hani derler ya cuk oturmuş diye. Tencere yuvarlanmış kapağını bulmuş." ifadelerini kullandı.

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