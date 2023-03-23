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Başkan Erdoğan'dan canlı yayında önemli açıklamalar!

Başkan Erdoğan'dan canlı yayında önemli açıklamalar!
23.03.2023 00:01

OTOMATİK OYNAT

Güncel 01:09
SON DAKİKA I Başkan...
Güncel 01:09
İYİ Partili Yavuz...
Güncel 01:36
HDP'li Mithat Sancar'dan Yeşil...
Güncel 04:38
Gazeteci-yazar Sadık Albayrak...
Güncel 01:36
Ali Babacan'dan Mansur...
Güncel 01:51
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya...
Güncel 05:57
Deprem bölgesinde okullar...
Güncel 11:30
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş A...
Güncel 00:17
Meral Akşener yine tükürdüğünü...
Güncel 00:59
Pervin Buldan açıkladı: ''HDP...
Güncel 06:44
Yeliz Yeşilmen ve Hande...
Güncel 01:54
Cumhur'un adayı Erdoğan

Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. Erdoğan deprem bölgesindeki çalışmalara ilişkin yaptığı açıklamada, "Enkazların süratle kaldırılması, bununla birlikte bir taraftan çadırkentler, konteyner kentler, prefabrikler, şimdi de yarın temel atmaya başlıyoruz. Kalıcı konutların da süratle söz verdiğimiz gibi inşallah bir yıl içerisinde bitirmeye rabbim bizi muvaffak etsin diyorum." ifadelerini kullandı. Erdoğan 6'lı koalisyonun HDP ile yakın temasına dikkat çekerken Kemal Kılıçdaroğlu ve Meral Akşener'i sert sözlerle eleştirdi. Başkan Erdoğan bir emeklilere müjde vererek, "En düşük emekli maaşı 7 bin 500 TL olacak. " ifadelerini kullandı.

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