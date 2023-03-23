Başkan Erdoğan'dan canlı yayında önemli açıklamalar!

Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. Erdoğan deprem bölgesindeki çalışmalara ilişkin yaptığı açıklamada, "Enkazların süratle kaldırılması, bununla birlikte bir taraftan çadırkentler, konteyner kentler, prefabrikler, şimdi de yarın temel atmaya başlıyoruz. Kalıcı konutların da süratle söz verdiğimiz gibi inşallah bir yıl içerisinde bitirmeye rabbim bizi muvaffak etsin diyorum." ifadelerini kullandı. Erdoğan 6'lı koalisyonun HDP ile yakın temasına dikkat çekerken Kemal Kılıçdaroğlu ve Meral Akşener'i sert sözlerle eleştirdi. Başkan Erdoğan bir emeklilere müjde vererek, "En düşük emekli maaşı 7 bin 500 TL olacak. " ifadelerini kullandı.