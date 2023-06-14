Başkan Erdoğan'dan Azerbaycan dönüşü flaş açıklamalar!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, KKTC ve Azerbaycan ziyaretinin ardından uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı. Türkiye Yüzyılı'nın rotasını çizen Erdoğan, "Cumhuriyetimizin 100. yıl dönümünü idrak ettiğimiz bu yılda özellikle “doğu mu batı mı” gibi bir ayrıştırmaya gitmek, bir defa bizim ilkelerimizin arasında yer almıyor. Biz batıya ne kadar yakınsak doğuya da en az o kadar yakınız." dedi. Erdoğan, "Diyalog ve diplomasiyi öncelikli olarak kullanarak inisiyatif almayı, bölgemizde ve dünyada barışın ve istikrarın egemenliği için ne gerekiyorsa onu yapmayı inşallah temenni ediyoruz." dedi. İsveç'in NATO üyeliği içim terörle mücadele meselesini çözmesi gerektiğine vurgu yapan Başkan Erdoğan, Asgari ücretten, CHP'deki karışıklığa, Yunanistan ile ilişkilerden Türk Devletleri Teşkilatı'na ilişkin önemli açıklamalar yaptı.