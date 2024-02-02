Son dakika haberi! Başkan Recep Tayyip Erdoğan, TOFAŞ Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenen AK Parti Bursa İlçe Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Yazar Alev Alatlı'nın hayatını kaybettiğini öğrendiğini belirten Erdoğan, "Vefatını derin bir teessürle öğrendiğimiz Alev Alatlı hocamıza Allah'tan rahmet diliyorum. Eser ve fikirleri ile aramızda yaşamaya devam edecek." dedi. CHP'deki adaylık kavgasına dikkat çeken Erdoğan, "CHP'nin halini görüyorsunuz. Herkes bir köşe başına yapışmanın peşinde. Ne ülkemiz ve şehirlerimizin durumu hiçbirinin umrunda değil." ifadelerini kullandı.