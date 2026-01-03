PODCAST CANLI YAYIN
Başkan Erdoğan'dan 2025 yılı ihracat rakamları programında önemli açıklamalar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenen "2025 Yılı İhracat Rakamlarının Açıklanması" programında önemli açıklamalarda bulunuyor. Türkiye'nin dış politikasının amacının dost kazanmak olduğunu belirten Başkan Erdoğan, "Türkiye'nin vazgeçilmezliği anlaşılmıştır. Türkiye'yi karşısına alanlar kaybedeceklerdir. Kıblesini şaşıranlar, kısa vadeli düşünenler, emperyalistlere lejyoner yazılanlarsa kaybedecektir." dedi. 2025'te ihracatta rekor üstüne rekor kırdıklarını dile getiren Erdoğan, "Mal ihracatımız 273.4 milyar dolara ulaştı." ifadelerini kullandı.

Küçükçekmece'de silahlı saldırı: 1'i ağır 3 yaralı
Küçükçekmece'de 3 katlı bir binanın çatı katında çıkan yangın böyle görüntülendi
Van'da trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı
Esra Erol emniyet teşkilatına dil uzatılmasına izin vermedi
