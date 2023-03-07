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Başkan Erdoğan, Waddaulah ile ortak basın toplantısında önemli açıklamalar! "2 ülke arasında 5 anlaşma imzalandı"

Başkan Erdoğan, Waddaulah ile ortak basın toplantısında önemli açıklamalar! "2 ülke arasında 5 anlaşma imzalandı"
07.03.2023 18:41

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Brunei Darüsselam Sultanı Hacı Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah'ı resmi törenle karşıladı. Baş başa görüşmeye geçen Erdoğan ve Waddaulah, heyetler arası görüşmelerin ardından anlaşmaların imza törenine iştirak etti. İki lider ortak basın toplantısı düzenledi. Başkan Erdoğan, "Görüşmelerimizde güncel konuları da ele aldık. Filistin, Ukrayna gibi durumları da ele aldık." dedi. Öte yandan iki ülke arasında Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Brunei Darusselam Hükümeti arasında arşiv, eğitim, savunma sanayi, kültür ve diplomasi alanında 5 anlaşma imzalandı.

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Başkan Erdoğan, Brunei Darüsselam Sultanı Waddaulah ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Başkan Erdoğan, Türkiye'ye gelen Brunei Darusselam Sultanı Hacı Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah'ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resmi törenle karşıladı.

İki ülkenin lideri, görüşmenin ardından ortak basın toplantısında konuştu.

Başkan Erdoğan'ın konuşmalarından öne çıkanlar şöyle:

Görüşmelerimizde güncel konuları da ele aldık. Filistin, Ukrayna gibi durumları da ele aldık. Bu ziyarete teşkil eden 11 vilayetimizdeki deprem felaketi üzerinde de konuştuk. Depreme dair görüntüleri izlettik. Depem nediyle gösterdiği destek için teşekkür ediyorum.

Waddaulah'ın konuşmalarından öne çıkan başlıklar şöyle:

Konuşmamın en başında en derin taziyelerimizi Türkiye Cumhuriyeti halkına sunmak isteriz. Yıkıca depremler sonucunda meydana gelen felaketler sonrasında Brunei, her zaman Türkiye'nin yanındadır. Ben eminim ki Türkiye bu dayanışma ile bunu atlatacaktır.

Çeşitli ikili konularda görüşmeler yaptık. Aynı zamanda bölgesel konuları da ele aldık. Sanat ve kültür, tarım ve gıda sektörü alanlarında anlaşma yaptık.

Brunei Darusselam, Filistin ile dayanışma içerisindedir ve İsrail ile çatışma içerisindedir. Ayrıca Türkiye'nin Rusya ve Ukrayna arasındaki gerilimin azaltılmasında oynadığı rolü takdir ediyoruz.

Erdoğan'a değerli görüşme, bize gösterilen dostuk ve arkadaşlık için de teşekkür etmek istiyorum. Türkiye halkına da ziyaretim üzerine yapılan her şey için teşekkürlerimi sunuyorum.

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