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Başkan Erdoğan ve Filistin Devlet Lideri Mahmud Abbas’tan önemli açıklamalar

Başkan Erdoğan ve Filistin Devlet Lideri Mahmud Abbas’tan önemli açıklamalar
23.08.2022 20:39

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldi. İki lider baş başa görüşmenin ardından önemli açıklamalarda bulundu. Filistin ile dayanışmayı sürdürdüklerini belirten Erdoğan, "Filistin'in halkımızın gönlünde müstesna bir yeri vardır" ifadelerini kullandı. Son dönemde İsrail ile gelişim gösteren ikili ilişkilere de dikkat çeken Başkan Erdoğan, "İsrail ile ilişkilerimizde atılan adımlar Filistin davasına desteğimizi hiçbir şekilde azaltmayacaktır" şeklinde konuştu. Kudüs ve Mescid-i Aksa'nın statüsünün değiştirilmesine matuf eylemleri kabul etmediklerini belirten Erdoğan, "Türkiye, iki devletli çözüm vizyonunu her platformda savunmaktadır" dedi. Mahmud Abbas da Filistin'in haklı davasına destek veren Türkiye ve Başkan Erdoğan'a teşekkür etti.

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