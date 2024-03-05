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Haberler Güncel Videoları Giriş Tarihi: 05 Mart 2024, 21:51 Güncelleme Tarihi: 05 Mart 2024, 21:55

Başkan Erdoğan ve Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'tan ortak basın toplantısında önemli açıklamalar!

Katil İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını başlattığı 7 Ekim'den bu yana Türkiye bölgede ateşkesin sağlanması için yoğun diplomasi trafiği yürütüyor. Bu kapsamda Başkan Recep Tayyip Erdoğan bugün Ankara'da Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile görüştü. Başkan Erdoğan görüşmenin ardından ortak basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, "Gazze'de asrın barbarlığına şahidiz" derken, "Batılı güçlerin de sınırsız desteğiyle Netanyahu ve gözü dönmüş yönetimi, Filistin halkına yönelik apaçık bir soykırım uygulamaktadır" ifadelerini kullandı.

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