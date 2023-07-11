Başkan Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan Vilnius’ta resmi akşam yemeğine katıldı!

Başkan Erdoğan'ın NATO Liderler Zirvesi kapsamında geldiği Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta peş peşe kritik temasları devam ediyor. Başkan Erdoğan son olarak ABD Başkanı Biden ile görüşme gerçekleştirdi. Dünyanın dakika dakika takip ettiği zirvede liderler akşam yemeğinde bir araya geldi. Başkan Erdoğan da eşi Emine Erdoğan ile birlikte resmi akşam yemeğine katıldı.

Yemeğin gerçekleştirileceği Litvanya Büyük Dükleri Sarayı'na gelen Başkan Erdoğan'ı Litvanya Cumhurbaşkanı Gitanas Nauseda ve eşi Diana Nausediene karşıladı.

Emine Erdoğan, Litvanya'da lider eşleriyle bir araya geldi

NATO Liderler Zirvesi kapsamında Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a refakat eden eşi Emine Erdoğan, lider eşleriyle birlikte Litvanya Ulusal Sanat Müzesi'ni ziyaret etti.

Emine Erdoğan'ın katıldığı müze ziyaretinde, Litvanya Cumhurbaşkanı Gitanas Nauseda'nın eşi Diana Nausediene ve NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in eşi Ingrid Schulerud da yer aldı.

'Litvanya modern dansının mimari ve video sanatla sinerjisine' işaret edilen kısa video gösterimlerinin gerçekleştirildiği ziyarette, Litvanya Ulusal Sanat Müzesi Genel Direktörü Arunas Gelunas tarafından sunum yapıldı. Program kapsamında müzik dinletisi de sunuldu.

Emine Erdoğan'dan paylaşım

Emine Erdoğan yaptığı sosyal medya paylaşımında şu ifadeleri kullandı: NATO Zirvesi kapsamında Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta lider eşleri ile bir araya geldik.

Litvanya Devlet Başkanı'nın eşi Diana Nausėdienė ve NATO Genel Sekreteri'nin Eşi Ingrid Schulerud ev sahipliğinde Ulusal Sanat Galerisi'ni ziyaret ettik.

Ülkenin en önemli sanat müzelerinden birisinin parçası olan galeride, Litvan sanatçıların 20'nci yüzyıl eserlerini inceledik.