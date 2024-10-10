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Başkan Erdoğan ve Arnavutluk Başbakanı Rama’dan ortak basın toplantısı!
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Başkan Erdoğan ve Arnavutluk Başbakanı Rama’dan ortak basın toplantısı!

Giriş Tarihi: 10 Ekim 2024, 15:54 Güncelleme Tarihi: 10 Ekim 2024, 15:54

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Balkan seferinin ilk durağı olan Arnavutluk'ta resmi törenle karşılandı. Erdoğan daha sonra Arnavutluk Cumhurbaşkanı Bayram Begay ve Başbakan Edi Rama ile bir araya geldi. Rama ile İki ülke arasında yapılan anlaşmaların imza törenine katılan Başkan Erdoğan, "Ticaret hacmimizi 2 milyar dolar düzeyine çıkaracağız. Bugünkü aldığımız kararla terörle mücadelemize kararlılıkla devam edeceğiz. Bölgesel konular ele aldık." ifadelerini kullandı. Erdoğan dünyaya İsrail ve Netanyahu konusunda kritik uyarılarda bulundu.

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