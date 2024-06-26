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Haberler Güncel Videoları Giriş Tarihi: 26 Haziran 2024, 12:59 Güncelleme Tarihi: 26 Haziran 2024, 13:00

Başkan Erdoğan uyardı: İsrail gözünü Lübnan’a dikti | Batı'ya ayar | İslam dünyasına uyarı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, TBMM 'de Filistin için dünyaya haykırdı. Katil İsrail'in açlığa mahkum ettiği çocukları hatırlatan Başkan Erdoğan, "Derisi sırtına yapışan Gazzeli çocukların fotoğrafı modern dünyanın utanç defterine yazılmıştır. İslam aleminin acizliğinin bir sembolü olarak acıyla hatırlanacaktır." dedi. İsrail'in gözünü bu kez Lübnan'a diktiğini belirten Başkan Erdoğan, "Lafa gelince özgürlükten dem vuran devletlerin Netanyahu gibi bir ruh hastasının esiri olmaları vahimdir, zavallılıktır" ifadelerini kullandı. Erdoğan Filistin'in ve Lübnan'ın yanında durmaya devam edeceklerini söyledi.

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