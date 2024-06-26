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Haberler Güncel Videoları Giriş Tarihi: 26 Haziran 2024, 13:15 Güncelleme Tarihi: 26 Haziran 2024, 13:27

İşte geçmişten günümüze Cumhur İttifakı!

Son dakika haberi! Başkan ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM'deki grup toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Cumhur İttifakı'nın yoluna sapasağlam devam ettiğini belirten Erdoğan, "Bizim siyasette 'yumuşama' çabamız muhalefeti normalleştirme çabasıdır. Dilini, söylemini, siyaset tarzını değiştirecek olan muhalefettir." dedi. Öte yandan toplantıda AK Parti ve MHP'nin birlikteliğiyle kurulan ve Türkiye siyasetinde önemli bir yer edinen Cumhur İttifakı'nın geçmişten günümüze nasıl geldiğini anlatan video paylaşıldı.

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