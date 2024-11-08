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Başkan Erdoğan: Trump’ı ülkemize davet ettik
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Başkan Erdoğan: Trump’ı ülkemize davet ettik

Giriş Tarihi: 08 Kasım 2024 12:42 Güncelleme Tarihi: 08 Kasım 2024 12:42

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Kırgızistan ve Macaristan'daki temaslarının ardından dönüş yolunda önemli değerlendirmelerde bulundu, gazetecilerin sorularını yanıtladı. Başkan Erdoğan, ABD Başkanı Trump'la görüşmesinin detaylarını açıkladı. Trump'ı Türkiye'ye davet ettiğini belirten Erdoğan, "Temenni ederim ki davetimize de icabet eder ve böylece Türkiye-Amerika Birleşik Devletleri arasındaki iş birliğini geçmiş dönemden farklı bir şekilde güçlendiririz. Çünkü ABD ile aramızda F-35 konusu bulunuyor. S-400 ile ilgili bir süreç var." dedi. Yeni dönemde Trump'tan taleplerini de sıralayan Başkan Erdoğan, terör örgütü PKK/PYD/YPG'ye desteğin sonlanması ve İsrail'e dur denilmesini isteyeceklerini ifade etti.

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