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Haberler Güncel Videoları Giriş Tarihi: 14 Mart 2024, 11:49 Güncelleme Tarihi: 14 Mart 2024, 11:49

Başkan Erdoğan müjdeyi verdi ! Gabar'dan sonra iki yeni petrol arama alanı daha: Kato Dağı ve Faraşin Yaylası

Türkiye’nin petrol üssü haline gelen Gabar’dan yılın ilk rekoru gelerek yıllık 37 bin varil petrol çıkarıldı. Yıl sonuna kadar ise hedefin 100 bin varil olduğu açıklandı. Gabar hakkında Başkan Erdoğan’dan da yeni bir müjde geldi. Erdoğan, yerel seçimler kapsamında düzenlediği Şırnak mitinginde "Şu anda Gabar'da günlük petrol üretiminde 37 bin varili geçmiş durumdayız, hedef 100 bin varil. Buralar uçacak. Kato ve Faraşin Yaylası petrol arama alanları arasına girdi" dedi. Erdoğan “Kato ve Faraşin Yaylası petrol arama alanları arasına girdi. Şırnak'ı madenleri, jeotermali, güneşi, rüzgarıyla enerji üslerinden biri yapmakta kararlıyız." açıklamasında bulundu.

Başkan Erdoğan müjdeyi verdi ! Gabardan sonra iki yeni petrol arama alanı daha: Kato Dağı ve Faraşin Yaylası
Başkan Erdoğan müjdeyi verdi ! Gabar'dan sonra iki yeni petrol arama alanı daha: Kato Dağı ve Faraşin Yaylası

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